17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне оценили последствия встречи Си Цзиньпина и Байдена
Новости Mail.ru узнали, что думают читатели о первой за год встрече китайского лидера и президента США.
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80% респондентов были осведомлены о том, что Си Цзиньпин впервые за шесть лет совершил визит в США, 9% слышали что-то по теме, 8% узнали об этом только из опроса.
По мнению 65% опрошенных, возможное потепление в отношениях КНР и США никак не повлияет на российско-китайское взаимодействие. 20% считают, что российско-китайские отношения на этом фоне ухудшатся, а 10% уверены, что встреча также позитивно отразится на отношениях Китая и РФ.
Почти половина участников опроса (47%) считает, что США имеют большее влияние в мире. 29% ставят КНР на первое место по влиятельности. 15% считают, что обе страны одинаково влиятельны, а 5% уверены, что обе страны вообще не воздействуют на обстановку в мире.
Отношения между КНР и РФ 48% опрошенных охарактеризовали как экономическое партнерство. Треть респондентов уверена, что Китай — друг и союзник России. Среди респондентов есть и те, кто считают, что Поднебесная является геополитическим противником и составляет политическую и экономическую конкуренцию (11% и 6% соответственно).
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки в 2024 году, диалог между КНР и США ухудшится, так как Трамп уже развязывал торговую войну в 2018 году, прогнозируют 29% россиян. В противовес этому мнению четверть респондентов уверена в том, что Трамп — «опытный переговорщик и наладит диалог между двумя странами». 39% убеждены, что возможное переизбрание Трампа никак не скажется на контактах двух держав.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru