00:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Учись, студент: В Молдове молодежь не идет в учителя, инженеры и строители — какие профессии востребованы в вузах страны
В нашей стране насчитывается 56,7 тыс. студентов.
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В Молдове насчитывается 56,7 тыс. студентов, из которых 59,4% составляют женщины и 40,6% — мужчины, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, сообщает IPN.
74,1% студентов обучаются в бакалавриате, 17,8% — в магистратуре и 8,1% — на интегрированных курсах.
Большинство студентов, а это 35,8 тыс. человек, обучаются на контрактной основе, а 20,9 тыс. человек — за счет бюджетного финансирования.
Наиболее популярными направлениями обучения на первом цикле (бакалавриат) являются бизнес, администрирование и юриспруденция, по которым обучаются 37,9% студентов. Меньше студентов — 11,8% — изучают инженерное дело, технологии переработки, архитектуру и строительство, 11,5% — образование и 10,1% — информационные и коммуникационные технологии.
5,2 тыс. человек — иностранные студенты. Наибольшую долю составляют студенты из Румынии — 44,1%, 17,4% — Индии, 15,1% — Израиля.