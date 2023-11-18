06:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Из-за непогоды в Приморье на день закрыли пункт пропуска Турий Рог
Росгранстрой рекомендует учитывать эту информацию при планировании пресечения государственной границы.
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В Приморье, 18 ноября, контрольные процедуры в пункте пропуска Турий Рог на границе с Китаем осуществляться не будут, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Росгранстроя.
«По информации, полученной от китайской стороны, 18 ноября 2023 года в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением территории китайского пункта пропуска Мишань (на российской стороне пункт пропуска Турий Рог) пропуск через государственную границу осуществляться не будет», — говорится в сообщении ведомства.
Росгранстрой рекомендует учитывать эту информацию при планировании пресечения государственной границы.