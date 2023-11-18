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07:08 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу

В двух крупнейших городах Казахстана сегодня ожидаются осадки. Температура в Алматы и Шымкенте может достигнуть 19 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +15° 2 м/с 82% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Nur.kz

В Астане сегодня, 18 ноября, ожидается переменная облачность с осадками. Температура днем будет равна +8… +10 градусам, скорость ветра — 9−14 м/с, дневные порывы могут достигать 15−20 м/с, временами — 23 м/с.

В Алматы — переменная облачность, дневная температура воздуха прогнозируется в районе +17…+19 градусов, скорость ветра — 5−10 м/с.

Осадки сегодня обещают в Шымкенте, там температура воздуха днем достигнет +17…+19 градусов, скорость ветра будет равна 8−13 м/с, с порывами 15−20 м/с. Отметим, согласно шкале Бофорта, ветер скоростью, равной 15−20 м/с, характеризуется как «крепкий» и «очень крепкий» — он способен качать стволы деревьев, ломать сучья.

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