08:47 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru
У вегетарианства нашли необычный побочный эффект
С чем он может быть связан, пока неясно.
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Исследование провели психологи из Рурского университета и Университета Дуйсбург-Эссен (Германия).
Ученые выполнили метаанализ данных, полученных в ходе 13 исследований на тему связи между вегетарианством и депрессией. В исследованиях в общей сложности принимало участие почти 50 тысяч человек (более восьми тысяч вегетарианцев и более 41 тысячи тех, кто не придерживался вегетарианской диеты).
В итоге оказалось, что вегетарианцы в среднем набирают существенно более высокие баллы по шкале депрессивного расстройства, чем люди, употребляющие в пищу мясо и рыбу.
Правда авторы отмечают, что делать вывод о том, что между вегетарианством и депрессией существует прямая причинно-следственная связь, пока рано. Не исключено, что люди, склонные к депрессии, просто чаще выбирают вегетарианскую диету, например, из-за повышенного беспокойства о своем здоровье или обостренного чувства жалости к животным. Истинную природу связи между вегетарианством и депрессией предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований.