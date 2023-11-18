09:48 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Глава Совета отцов из Новосибирска поддержал запрет смартфонов в школах
Сейчас законопроект об ограничении использования гаджетов находится на рассмотрении депутатов Госдумы после принятия в первом чтении.
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В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров поддержал запрет телефонов в школах. Сообщение об этом было опубликовано изданием «VN.ru».
В 2018 году он высказал свою позицию относительно этого вопроса впервые.
«На самом деле, мы не говорим о полном запрете, а о несколько ужесточенных правилах. Мы предложили ограничить использование гаджетов во время уроков, и наше предложение было поддержано директором школы № 115», — пояснил Майоров.
Он также отметил, что в учебном заведении было разработано специальное положение, которое было утверждено на общем собрании родителей. Вначале успеваемость у детей без помощи интернета ухудшилась, но затем начали появляться улучшения.
Сейчас законопроект об ограничении использования гаджетов находится на рассмотрении депутатов Госдумы после принятия в первом чтении. Большинство родителей поддерживают данную инициативу.