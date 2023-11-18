11:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Директор «Минскводоканала» сказал о проверках воды из-под крана
Стало известно, во всех ли районах Минска можно пить воду прямо из-под крана.
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Директор «Минскводоканала» рассказал о проверке качества воды из-под крана. Как пишут «Минск-Новости», руководитель «Минскводоканала» Федор Римашевский рассказал, что на предприятии на постоянной основе функционирует аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория, сотрудники которой проводят ежедневный контроль качества воды.
— Она соответствует всем нормам. Качество воды в каждом конкретном доме можно посмотреть на сайте «Минскводоканала», — сказал Ф. Римашевский.
Он добавил также, что вода специалистами исследуется по 51 химическому, 4 микробиологическим и 3 радиологическим показателям.