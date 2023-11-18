Главное
Палестино-израильский конфликт
11:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Директор «Минскводоканала» сказал о проверках воды из-под крана

Стало известно, во всех ли районах Минска можно пить воду прямо из-под крана.

Источник: Комсомольская правда

Директор «Минскводоканала» рассказал о проверке качества воды из-под крана. Как пишут «Минск-Новости», руководитель «Минскводоканала» Федор Римашевский рассказал, что на предприятии на постоянной основе функционирует аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория, сотрудники которой проводят ежедневный контроль качества воды.

— Она соответствует всем нормам. Качество воды в каждом конкретном доме можно посмотреть на сайте «Минскводоканала», — сказал Ф. Римашевский.

Он добавил также, что вода специалистами исследуется по 51 химическому, 4 микробиологическим и 3 радиологическим показателям.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не слышим, что глохнем: как шум города снижает наш слух и что с этим делать
Военная спецоперация на Украине 18 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ