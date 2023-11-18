Главное
Палестино-израильский конфликт
10:49 (мск), источник: Rostof.ru

На следующей неделе в Ростове планируются отключения электричества

Рассказываем, где не будет света.

В Ростове на следующей неделе снова ожидаются отключения света. Об этом сообщает «Донэнерго».

— В понедельник, 20 ноября, электричество отключат на улицах Тургеневской, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, Краснополянской, Профсоюзной, а также в переулках Буревестник, Радиальный и на проспекте Ставского. Во вторник без света останутся жители улиц Красноаксайская, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Госавтоинспекция Ростовской области призывает участников дорожного движения быть предельно осторожными
В Ростове пройдет форум для предпринимателей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ