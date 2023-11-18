10:49 (мск), источник: Rostof.ru
На следующей неделе в Ростове планируются отключения электричества
Рассказываем, где не будет света.
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В Ростове на следующей неделе снова ожидаются отключения света. Об этом сообщает «Донэнерго».
— В понедельник, 20 ноября, электричество отключат на улицах Тургеневской, Станиславского, Обороны, Баумана, Верещагина, Краснополянской, Профсоюзной, а также в переулках Буревестник, Радиальный и на проспекте Ставского. Во вторник без света останутся жители улиц Красноаксайская, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, — говорится в сообщении.