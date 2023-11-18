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11:07 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Путеводитель по ярмаркам Кишинева 18 и 19 ноября 2023: Где в столице Молдовы купить дешевые продукты местного производства — сообщаем адреса

Ярмарки с местной продукцией в эти выходные — сообщаем адреса.

Источник: Комсомольская правда

18 и 19 ноября в секторах столицы будут организованы ярмарки по продаже отечественной сельхозпродукции.

Сектор Ботаника:

Ярмарка местных производителей пройдёт на бул. Дачия, 26.

Сектор Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202) пройдёт традиционная ярмарка «EcoLocal».

Сектор Центр:

Ярмарка производителей фруктов и овощей — ул. Измаил, 94, угол с ул. Д. Кантемира, ежедневно, до 30 ноября.

Сектор Рышкановка:

Ярмарка фруктов, овощей и продуктов пчеловодства — Московский проспект, 21, напротив ул. М. Басараб, 6; ул. К. Орхеюлуй, 109/2.

На территории рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Бутояш», организованная МП «Центральный рынок».

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