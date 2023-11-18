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11:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Для всех, кто платит за ЖКХ по счетчикам, появится новая графа расходов с 1 декабря

В декабре 2023 года в квитанциях на оплату услуг ЖКХ для многих жителей многоквартирных домов появится новая строка под названием «перерасчет».

Источник: KrasnodarMedia.su

Это изменение затронет дома, где не установлены общедомовые счетчики тепловой энергии. Об этом сообщает издание primpress (18+).

Данное нововведение связано с необходимостью уточнения начислений за отопление. В домах, где уже установлены счетчики, жители получают квитанции с расчетом фактического расхода тепла за прошлый месяц. В то время как в домах без счетчиков расход отопления до сих пор рассчитывался по нормативу. Теперь управляющим компаниям, для корректного расчета, потребуются соответствующие акты.

Новая графа «перерасчет» отразит изменения в начислениях за октябрь и ноябрь. Это может привести к увеличению или уменьшению суммы за отопление в зависимости от погодных условий и фактического потребления тепла в конкретном доме.

Это нововведение станет значительным шагом в направлении более справедливого и точного расчета оплаты за ЖКУ среди жителей многоквартирных домов.

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