Для всех, кто платит за ЖКХ по счетчикам, появится новая графа расходов с 1 декабря

Это изменение затронет дома, где не установлены общедомовые счетчики тепловой энергии. Об этом сообщает издание primpress (18+).
Данное нововведение связано с необходимостью уточнения начислений за отопление. В домах, где уже установлены счетчики, жители получают квитанции с расчетом фактического расхода тепла за прошлый месяц. В то время как в домах без счетчиков расход отопления до сих пор рассчитывался по нормативу. Теперь управляющим компаниям, для корректного расчета, потребуются соответствующие акты.
Новая графа «перерасчет» отразит изменения в начислениях за октябрь и ноябрь. Это может привести к увеличению или уменьшению суммы за отопление в зависимости от погодных условий и фактического потребления тепла в конкретном доме.
Это нововведение станет значительным шагом в направлении более справедливого и точного расчета оплаты за ЖКУ среди жителей многоквартирных домов.