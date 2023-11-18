Сергей Шелест сообщил омичам о возможности подать заявку на ремонт тротуаров и проездов

«На 2024 год адресные перечни по ремонту и обустройству тротуаров и проездов в рамках муниципальной программы “Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы” будут составлены по вашим обращениям и предписаниям надзорных органов. Мы постараемся распределить средства максимально эффективно. Если у вас есть желание сделать заявку в рамках программы, нужно обратиться в администрацию вашего округа лично или направить письмо по электронной почте», — заявил Сергей Шелест.
Как подчеркнул глава Омска, срок приема обращений — до 29 декабря 2023 года.
По данным администрации города, в 2023 году омские дорожники отремонтировали 246 тротуаров, 162 проезда возле многоквартирных домов и в секторе индивидуальной жилой застройки. Аварийно-восстановительный ремонт выполнен на 465 участках улично-дорожной сети, приведено в порядок дорожное покрытие подъездов и подходов к 95 образовательным учреждениям.
Администрация КАО: ул. Профинтерна, 15, каб. 314 и 315, тел. 55−03−02; 55−14−86; pismo-kao@admomsk.ru.
Администрация ЛАО: пр. Карла Маркса, 62, каб. 307, тел. 41−64−29; mail-lao@admomsk.ru.
Администрация ОАО: ул. Лизы Чайкиной, 1 каб. 413, тел. 32−21−09; 32−20−79; mail-oao@admomsk.ru.
Администрация САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 412, тел. 23−65−86; admsao@admomsk.ru.
Администрация ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 211, тел. 25−47−42; 24−60−91; mail-cao@admomsk.ru.