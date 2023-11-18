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Палестино-израильский конфликт
12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Камышанин Владимир Лихолетов погиб в ходе СВО

В Волгоградской области простятся с погибшим в зоне проведения спецоперации земляком.

Источник: Комсомольская правда

Печальная новость пришла 18 ноября из города Камышина Волгоградской области — на линии соприкосновения в ходе специальной операции на Украине геройски погиб камышанин Владимир Лихолетов. Об этом сообщила в телеграм-канале администрация города.

— Владимир Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в опубликованном мэрией Камышина некрологе.

Похоронят земляка со всеми военными почестями.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Владимира Лихолетова и всех погибших в ходе СВО.

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