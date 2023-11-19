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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Яшка вернулся: в главный парк Симферополя прилетел влюбленный в лебедя одинокий баклан

В Симферополь вернулся влюбленный в белую лебедушку баклан Яшка.

Источник: МБУК «Парки столицы»/Tg

В Гагаринском парке Симферополя с распростертыми объятьями встретили морского баклана, который уже несколько лет зимует в пруду вместе с лебедями и утками.

— Яшка вернулся! — сообщили радостную новость в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

В ведомстве отметили, что обычно бакланы зимуют на море и держаться подальше от людей.

— Но наш Яшка — исключение из всех правил. Вот уже который год он выбирает симферопольский пруд для зимовки и совсем не против соседства с многочисленными гостями парка. Баклан реагирует на свое имя и приветствует знакомых людей расправленными крыльями, — отметили в ведомстве.

Птицу прельщает не сытая зимовка, а чувства. Сердечную тайну Яшки знают немногие — одинокий баклан безответно влюблен в белую лебедушку. Шипуны — моногамные птицы, поэтому ему ничего не светит в личном плане.

Но запретить видеть любимую никто не может. Вот Яшка и счастлив, только от одной мысли, что любимая рядом и у все у нее хорошо — семья, дети.

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