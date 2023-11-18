13:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Транспортные карты «Ситикард» снова заработали в Нижнем Новгороде
Функционал мобильного приложения также восстановлен.
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Нижегородцы снова могут пользоваться виртуальными транспортными картами и мобильным приложением «Ситикард». Функционал заработал 18 ноября. Об этом сообщается на странице транспортного оператора во ВКонтакте.
Представители «Ситикард» напоминают нижегородцам, что после восстановления мобильное приложение должно открыться под учетной записью пользователя. Иначе нужно повторно зарегистрироваться в приложении, используя прежний адрес электронной почты.
Если при входе в приложение личные данные транспортных карт не сохранились, пополнить карты нижегородцы все равно смогут. Отмечается также, что история прежних операций в приложении будет не доступна. Для ее получения пользователи могут обратиться в службу поддержки.
— К сожалению, работы по восстановлению нашего приложения заняли больше времени, чем планировалось. Мы понимаем, какие неудобства доставила возникшая ситуация, и еще раз приносим свои извинения всем пользователям мобильного приложения, — рассказали представители транспортного оператора.
Напомним, в начале ноября нижегородцы жаловались на работу транспортного оператора «Ситикард». По словам пассажиров, деньги при пополнении транспортных карт не доходят и где-то «зависают», в результате ни денег, ни проездного.