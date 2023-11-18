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13:38 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно о планах по украшению Омска к Новому году

Управление делами мэрии Омска объявило два аукциона, в рамках которых ведется поиск подрядчиков для монтажа и демонтажа декоративных фигур, конструкций, ограждений, световых гирлянд в Омске.

Источник: Freepik

Они будут задействованы в мероприятиях, посвященных Новому году и Рождеству. На эти цели направят 4,35 млн рублей.

Так, согласно описанию контракте, в сквере имени Дзержинского в Омске разместят композицию «Силуэты» — деревянные фигуры в виде силуэтов деревьев и животных и конструкцию «Ель новогодняя с проходом».

В свою очередь, возле городской администрации планируется установить ель высотой 7,5 м с синими световыми гирляндами. В Омской крепости разместят «Ель с бантом» высотой 6,2 м. В Воскресенском сквере появится композиция «Елки-неон» и светодиодные фигуры «Шар», «Олень», «Медвежонок», «Заяц», «Лиса», «Медведь» и «Ель новогодняя с проходом».

Комсомольский мост и мост имени 60 лет ВЛКСМ, а также центральные улицы Омска намерены украсить баннерными панно и флагами. Начальная цена контракта составляет 1,7 млн рублей.

Отметим, что кроме изготовления праздничных конструкций, их монтажа и демонтажа подрядчику, согласно описанию аукциона, предстоит обеспечить их содержание и охрану во время выполнения работ и до момента сдачи заказчику.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 27 ноября 2023 года.

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 Стало известно о планах по украшению Омска к Новому году
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