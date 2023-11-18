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15:25 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Зима близко: в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды

Приближение зимы ощутили на себе жители и особенно автолюбители северных регионов Казахстана.

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Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Ухудшение погодных условий тало причиной закрытия нескольких трасс в Акмолинской и Костанайской областях, передает пресс-служба АО «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области с 17.30 часов по времени Астаны из-за верхового снега, порывистого резкого ветра и ограничения видимости до 50 метров введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автотрассах.

  • Костанай — Аулиеколь — Сурган на участке 232−260 километров от границы Костанайской области до поселка Сурган;
  • Жаксы — Есиль — Бузулук на протяжении всех 82 километров от города Жаксы до поселка Бузулук;
  • Жезказган — Петропавловск на участке 445−569 илометров от Державинска до поселка Знаменка.

Ранее в нацккомпании сообщали, что в Костанайской области в связи с сильным туманом и ограниченной видимостью введено ограничение для движения грузового и общественного транспорта.

По сообщению «КазАвтоЖол» это участок республиканской дороги М-36 на трассе Екатеринбург — Алматы 555−683-й километры. Отрезок от города Тобыл до села Сарыколь, уточнили в компании.

Кроме того, закрыто движение грузовиков и автобусов на трассе Р-36 Костанай — Аулиеколь — Сурган на участве 108−218 километров от поселка Аулиеколь до села Октябрск.

На автодорогах республиканского значения задействовано 100 единиц спецтехники и 140 специалистов, подчеркнули в компании.

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