15:25 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Зима близко: в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды
Приближение зимы ощутили на себе жители и особенно автолюбители северных регионов Казахстана.
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АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Ухудшение погодных условий тало причиной закрытия нескольких трасс в Акмолинской и Костанайской областях, передает пресс-служба АО «КазАвтоЖол».
В Акмолинской области с 17.30 часов по времени Астаны из-за верхового снега, порывистого резкого ветра и ограничения видимости до 50 метров введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автотрассах.
Ранее в нацккомпании сообщали, что в Костанайской области в связи с сильным туманом и ограниченной видимостью введено ограничение для движения грузового и общественного транспорта.
По сообщению «КазАвтоЖол» это участок республиканской дороги М-36 на трассе Екатеринбург — Алматы 555−683-й километры. Отрезок от города Тобыл до села Сарыколь, уточнили в компании.
Кроме того, закрыто движение грузовиков и автобусов на трассе Р-36 Костанай — Аулиеколь — Сурган на участве 108−218 километров от поселка Аулиеколь до села Октябрск.
На автодорогах республиканского значения задействовано 100 единиц спецтехники и 140 специалистов, подчеркнули в компании.