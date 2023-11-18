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15:49 (мск), источник: Калининград.Ru

В поликлинике Калининградской областной больницы заработал новый компьютерный периметр за 2 млн рублей

Оборудование установили в кабинете офтальмолога.

Источник: ВК

В консультативной поликлинике Калининградской областной больницы заработал новый компьютерный периметр для анализа полей зрения. Оборудование установили в 217 кабинете офтальмолога. Об этом сообщается на официальной странице медицинского учреждения «ВКонтакте».

По словам заведующей отделением микрохирургии глаза и главного внештатного специалиста-офтальмолога Калининградской области Инессы Ивановой, появление компьютерного периметра открывает новые возможности для расширения круга диагностируемых заболеваний.

«Компьютерный периметр станет инструментом в оценке зрительной функции пациентов, диагностике и контроле различных заболеваний глаз, а также при выявлении патологий неврологического характера», — говорится в сообщении. В пятницу, 17 ноября, врачи и сестринский персонал прошли обучение на новом приборе.

Компьютерный периметр приобрели за два миллиона рублей. Средства выделили из регионального бюджета. В медучреждении подчеркнули, что «это значительный вклад в развитие медицинской инфраструктуры и диагностики в регионе».

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