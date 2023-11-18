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16:10 (мск), источник: Новый Калининград

Первый сильный мороз: в середине следующей недели обещают похолодание до 10−12 °С

Кратковременные сильные морозы могут прийти в регион уже в среду.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 3 м/с 88% 752 мм рт. ст. +14°
Источник: Новый Калининград

В Калининградскую область могут прийти кратковременные, но сильные морозы. Такой прогноз днем 18 ноября опубликовали эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По данным метеорологических моделей, к среде на небольшой промежуток времени на наш регион прекратится влияние циклонов — примерно на сутки. “Соединится” барическое поле Азорского и Скандинавского антициклонов, за счет чего арктические воздушные массы смогут проникнуть дальше на юг: по предварительным прогнозам, в ночные часы при прояснениях в условиях выхолаживания воздух может остыть ниже −5…-10°С по области (!), что станет первым серьёзным морозом в этом сезоне», — поясняют эксперты.

Согласно более осторожному прогнозу, опубликованному калининградским Гидрометцентром, в ночь на 22 и 23 ноября ожидается до минус семи градусов по Цельсию. При этом более низкие температуры (до −12°С) обещают сразу несколько федеральных метеорологических порталов.

Уже в четверг — пятницу, по данным метеорологов, ожидается выход Атлантического циклона, который, вероятнее всего, «принесёт с собой усиление ветра, потепление и смешанные осадки».

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