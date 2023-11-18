17:05 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Южноуральцы собирают подписи за запрет передвижных цирков
Эта инициатива возникла до начала истории с федеральным законопроектом против использования животных в цирковых представлениях.
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Южноуральцы обратились к депутатам Законодательного Собрания региона с просьбой выдвинуть ее на рассмотрение местного парламента в качестве законопроекта «О запрете гастролей цирков-шапито, передвижных зоопарков и дельфинариев на территории Челябинской области».
Напомним, в ноябре в Госдуме прошли «нулевые чтения» законопроекта, который предполагает полный запрет использование животных в цирках. Вновь поднять этот вопрос общественность решила после появившегося в Сети ролика, в котором братья Запашные разнимают драку тигров. Дрессировщиков обвинили в жестком обращении с животными, так как им пришлось использовать водометы, палки и холостое оружие, чтобы остановить своих подопечных. Законопроект разработали активисты партии «Новые люди». Между тем, давно об этой проблеме говорят и представители «Зеленой альтернативы».
Цирковые представления с животными полностью или частично запретили в 45 странах мира. По мнению политиков и зоозащитников, это отличный пример гуманного отношения к братьям нашим меньшим. В России многие передвижные цирки содержат своих «артистов» в невыносимых условиях, а когда они уже не могут выступать — просто выставляют их на мороз в прямом смысле этого слова. Страдают животные не только при дрессировке, но и на бесконечных фотосессиях. А, если говорить о небольших частных цирках, то гастролируют они зачастую без необходимых лицензий, документов и разрешений.
«По каждому из упомянутых фактов имели место неоднократные инциденты в Челябинской области. Свидетелем подробностей многих из этих страшных историй стал наш знаменитый ветеринар и руководитель центра реабилитации для диких зверей “Спаси меня” Карен Даллакян», — написали южноуральские зоозащитники. Со своей инициативой они решили обратиться к председателю комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Челябинской области Михаилу Махову, лидеру регионального отделения «Зеленой альтернативы».
«Я поддерживаю идею цирков без животных, не нужно объяснять, почему это пойдет им на благо, — говорит депутат. — Да, многие из них родились в неволе, но это не оправдывает людей, которые в угоду себе заставляют их страдать. Некоторые родители могут со мной поспорить, ведь дети любят цирк зачастую только из-за зверей. Речь не должна идти и о пересмотре стандартов их содержания, а только о полном запрете, ведь постоянные переезды и дрессировка выматывают животных. Мы запретили передвижные зверинцы, но цирк мало чем от них отличается. Если законодательство позволит регионам самостоятельно регулировать этот вопрос, то будет хорошо. Если закон примут на федеральном уровне, то будет еще лучше».
По мнению челябинского «Доктора Айболита», основателя приюта диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна к этой цели нужно идти поступательно, искать компромиссы.
«В качестве одного из вариантов решения проблемы обсуждался запрет эксплуатации диких зверей в шапито», — отметил он. У зоозащитников достаточно много рациональных предложений по этому поводу — от обязательной инвентаризации всех животных до создания общественных советов при цирках. Тогда те, кто действительно «топит» за искусство, успеют за это время наработать новый контент для своих представлений.