17:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Стенд Воронежской области на выставке «Россия» на ВДНХ посетил губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев высоко оценил экспозицию региона.
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Уроженец Воронежа, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил экспозицию Воронежской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
Он высоко оценил стенд региона, а также отметил, что одной из главных достопримечательностей области является дворцовый комплекс Ольденбургских.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области в субботу, 18 ноября.
Воронежской области есть чем гордиться. Тут много инновационных и современных производств. Стенд Воронежской области получился очень интересный и технологичный! Можно собрать самолет Ил-96, увидеть кораблестроение и прогуляться по знакомым местам региона. Хочется, чтобы каждый познакомился с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины и увидел значимые успехи со всех уголков нашей необъятной страны.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что на выставке «Россия» в рамках Дня Воронежской области, который пройдет 13 января 2024 года, представят инновационный проект нового бренда «Воронеж — родина Нового года».
На данный момент продолжается голосование сайте выставки-форума «Россия» по выбору лучшей экспозиции, а также самых интересных павильонов в отдельных номинациях.
Воронежцы могут проголосовать за стенд своего региона и помочь ему одержать победу в конкурсе.
Выставка «Россия» на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. Она проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Стенд Воронежской области находится в павильоне № 75, зал «А». Контекст Стенд Воронежской области оформлен в виде интерактивного черного куба. Экспозиция рассказывает об исторических событиях, современной жизни региона и достижениях последних лет.
Амбассадорами региона стали Ангелина Мельникова, Татьяна Зражевская и Михаил Глущенко. Они лично оценили представленные на стенде активности и поделились впечатлениями.