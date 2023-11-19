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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В конце ноября в Ростовской области ожидаются отключения радио и телевидения

Отключения теле- и радиосигнала ожидаются в конце ноября в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Пять дней, с 20 по 24 ноября, в Ростовской области ожидаются перебои в работе теле- и радиовещания. Об этом сообщается на официальном сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).

Уточним, что в понедельник, 20 ноября, с 11.00 до 17.00 может не ловить теле- и радиосингал в хуторе Зеленовка Тарасовского района. В среду, 22 ноября, в эти же часы возможны перебои с вещанием на севере области, в Миллерове. А в пятницу, 24 ноября — в поселке Войково Тарасовского района.

Как отметили в РТРС, в эти часы на станциях будут проводиться профилактические и другие плановые работы — они будут требовать отключения передающего оборудования. При этом в случае плохой погоды некоторые работы могут быть перенесены на другое время. Уточняется, что все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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