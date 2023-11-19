Более 20 тыс. столичных школьников прошли обучение в автогородке «Лаборатория безопасности» с начала года

«Более 20 тыс. московских школьников прошли обучение на базе мобильного автогородка “Лаборатория безопасности” с начала года. Совместно с коллегами из московского центра “Патриот. Спорт” проводим занятия с детьми и рассказываем о правилах безопасного поведения на дорогах города и безопасной езде на самокатах и велосипедах. Такие занятия помогают ребятам правильно действовать в различных ситуациях, встречающихся в дорожно-транспортной среде, и безопасно управлять современными средствами передвижения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» оснащен автогородком, набором специализированного оборудования и инвентаря для моделирования дорожный среды и проведения интерактивных занятий по правилам дорожного движения. Комплекс позволяет проводить занятия на открытых площадках и в крытом помещении — в спортивных и актовых залах и других подобных пространствах. В Москве данный проект реализуется с ноября 2021 года.