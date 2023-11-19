12:58 (мск), источник: АиФ Кубань
Лучше гор только… Где на Кубани подняться на высоту птичьего полета?
Горы Краснодарского края занимают почти треть всей территории региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Горы Краснодарского края притягивают туристов в любое время года. Летом туда едут в поисках свежести и прохлады, весной — за сочной зеленью и чистым воздухом, осенью — чтобы любоваться пестротой красок леса. Круглый год горные пейзажи завораживают. Рассказываем, куда отправиться за природной красотой.
С видом на море.
Счастье не за горами — оно в горах. И даже в предгорьях — если речь идет о предгорьях Кавказа. Горы Краснодарского края занимают почти треть всей территории региона. На границе села Супсех и курортного местечка Варваровка под Анапой установлен памятный знак, означающий начало Великих Кавказских гор — стела Парящего орла.
Всего в десяти километрах от города-курорта есть Лысая гора, с вершины которой открывается панорама на море и город. При этом, чтобы подняться наверх, не нужно быть альпинистом — высота горы всего 319 метров. Растительности на вершине почти нет, отсюда и название природной достопримечательности. Благодаря удачному расположению и значительной высоте эта гора и стала природной смотровой площадкой.
К морю с горы ведет лестница, которая называется «800 ступенек». Далеко не все решаются спуститься и подняться по ней. Поход по этой лестнице можно приравнять к хорошей тренировке в спортзале.
По следам гуннов.
Визитная карточка Северского района — гора Собер-Баш, она расположена в верховьях реки Убин. Маршрут начинается из станицы Убинской, на развилке можно выбрать две тропы — короткую на дольмен или длинную на водопады, ориентируясь на разметки.
У историков немало версий, откуда пошло название Собер-Баш. Одна из них гласит, что в древности местные племена называли ее горой гуннов. Эти воинственные кочевники оставили множество напоминаний о себе на огромных просторах от сибирских степей до городов Западной Европы.
В южном направлении с горы открывается вид на предгорья и горы Большого Кавказа. Отсюда виден семиглавый хребет Папай и гора Тхаб, а немного восточнее видны горы Фишт и Оштен. На склонах Собер-Баш протекают родники Римба и Калина. Источники стекают в реки Афипс и Убин. Также можно полюбоваться прекрасными водопадами Мужские Слезы (Омовение) и Утаенный.
Водопад Мужские Слезы достигает пяти метров в высоту. Свое название он получил из-за малого количества воды. Каскад Утаенный можно встретить, пройдя вниз по ручью, его высота достигает 11 метров. Вода стекает по намытому известково-песчаниковому пласту.
Собер Баш — уникальное место для изучения флоры. Здесь можно встретить основные типы растительных сообществ, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края. Вершина горы образует обширную площадку, на которой стоит метеостанция. В окрестностях горы можно увидеть тысячелетний дольмен. На юго-западе вершины установлен памятник из крыла боевого самолета времен Великой Отечественной войны, найденного неподалеку. Ни один туристский маршрут, проходящий через гору, не обходится без посещения этого места памяти погибшему экипажу.
Собер-Баш — отличная площадка для велосипедистов и любителей горного бега.
В лес за каштанами.
Горы Индюк, Индюшка и Индюшонок расположены в Туапсинском районе. Это одно из любимых мест любителей горных походов. Вершина не представляет никакой технической трудности, но в то же время с нее открывается невероятный кругозор. К тому же весь район — это места боевой славы, где в годы Великой Отечественной войны проходили стратегически важные сражения за Туапсе и выход к Черному морю.
Поход на массив горы Индюк возможен в любое время года. Ведь несравнимы панорамы ранней весной, когда леса и поля утопают в зелени, и поздней осенью, когда примеряют на себя золотой наряд причудливой формы деревья, а 100-километровая видимость сквозь осенний чистый воздух поражает воображение. Путешествие будет интересно как новичкам, так и «бывалым» туристам, ведь это место не имеет аналогов на сотню километров в округе.
Приятным бонусом станет обилие каштанов, произрастающих в районе горы Индюк. Именно за этим осенним лакомством сюда приходят местные жители и бывалые туристы. На маршруте есть два родника — на стоянках «Старый водозабор» и «Родниковая».
Два Брата — две вершины.
В Туапсинском районе можно отправиться в поход в горы Два Брата и Семашхо, маршрут начинается в селе Анастасиевка.
Гора Два Брата не со всех сторон доступна для восхождения. На расстоянии 100 м друг от друга поднимаются две вершины — восточная высотой 921 метр и западная (889 м). Оттуда в хорошую погоду открывается замечательный вид на долину реки Пшенахо и на окружающие горы.
Семашхо — первый западный тысячник в цепи Главного Кавказского хребта Большого Кавказа. Высота горы — 1030 метров. В переводе с адыгского «Семашхо» означает «большая куча» и, надо заметить, название это вполне говорящее, так как вершина лишена лесной растительности и представляет собой навалы каменной и скальной породы, обрамленные невысоким кустарником. Сложен массив горы липаритодацитовыми порфирами и аргиллитами юрского периода.
Конус горы состоит из двух вершин. Туапсинские краеведы и туристы их называют Большая Семашхо и Малая Семашхо. Разница их в абсолютных высотах и в обзоре. На вершине Большой Семашхо открывается панорама на Кавказский хребет, Туапсе и Черное море, а с Малой видна долина реки Туапсе. На самой вершине горы воздвигнут монумент «Стойкости комсомольской», изображающий три автомата времен Великой Отечественной войны.
Для пешего посещения маршрут доступен круглогодично, с ноября по апрель лучше гулять там только в хорошую, ясную погоду.
Вверх по лестнице.
Гора Ахун в Сочи расположена в непосредственной близости от моря. На самой вершине находится смотровая башня. Откуда произошло это название «Ахун», точно никто не знает. Известно только, что это имя, как и большинство других географических наименований в районе, дали местные племена задолго до прихода сюда русских.
Высота горы 663 метра. На вершину ведет живописная зеленая 11-километровая дорога. И чем выше подъем, тем прохладнее и свежее воздух. Вдоль тропы есть места отдыха, и встречаются палатки со снеками, вокруг башни в сезон открыты кафе.
Сама башня сделана из грубо обработанного известняка, в романском стиле. На смотровую площадку ведет винтовая лестница. С каждым поворотом виды становятся все прекраснее. Любоваться ими можно через бойницы. Высота башни 30 метров. Таким образом, поднявшись на самый верх, вы увидите панораму гор, моря, линии прибоя, города с высоты примерно 700 метров. В хорошую погоду открываются виды до 70 км вокруг.
Также известно, что в недрах Ахунского карстового массива насчитывается более 20 пещер. В лесах произрастает более 200 видов растений, 34 из которых занесены в Красную книгу России. На одной из вершин массива располагаются остатки средневекового христианского храма Малый Ахун.
Это лишь малая часть вершин на территории региона. Горы Мостовского района, Красной Поляны, Горячего Ключа — их могущество и красота завораживают и околдовывают. Осень — прекрасное время, чтобы на несколько дней выбраться в горы, чтобы насладиться буйством красок природы, надышаться ароматами леса.