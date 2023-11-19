Вагоны-столовые вернут в крымские поезда

«Вагон-столовая, который полюбился нашим пассажирам, вернулся в состав поезда № 75/76 Симферополь — Омск», — говорится в сообщении.
Пассажирам предложат два вида меню: завтраки с 8:00 до 12:00 и обеды с 12:00 до 17:00.
«На завтрак мы предлагаем два вида каш, блинчики, запеканку или сырники, сэндвич, яичницу или сосиски с зеленым горошком. На обед — четыре вида салатов, три вида супов, а также вторые блюда и гарниры», — рассказали в компании.
При этом цены в вагоне-столовой будут почти вдвое ниже, чем в вагоне-ресторане, по концепции которого вагон будет работать после 17:00.
О том, что в поездах, следующих в Крым, летом появится необычный вагон-столовая, ж/д перевозчик информировал в апреле. Сообщалось, что, в отличие от вагона-ресторана, технология обслуживания пассажиров здесь иная — в формате шведского стола.
Выбрать готовую еду можно непосредственно с витрины, чтобы быстро перекусить. Рядом с зоной раздачи — бойлер и микроволновка. В дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, и у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, которых в вагоне всего восемь — каждый на четырех человек. Если все места заняты, еду предлагается упаковать в контейнер, чтобы поесть в своем вагоне.