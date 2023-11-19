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12:48 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регионе местами пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: KrasnodarMedia.su

На предстоящей неделе ноябрь окончательно вступит в свои права на Кубани — с понижением температуры воздуха и затяжными дождями.

В Краснодаре от 9 до 11 тепла всю неделю. В середине недели на день столбики термометров опустятся до 7 градусов выше ноля. Осадки возможны в понедельник, среду и четверг.

От 9 до 12 тепла прогреется воздух на неделе в Анапе. Среди недели возможны дожди. Небо преимущественно пасмурное. Море остыло до 15 градусов.

От 11 до 14 тепла на неделе в Геленджике. Дожди на курорте предварительно прогнозируют едва ли не каждый день. Температура морской воды 16 градусов.

От 12 до 15 тепла в среднем на неделе в Сочи. С понедельника по пятницу возможны дожди. Небо в олимпийской столице пасмурное, температура морской воды 17 градусов.

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