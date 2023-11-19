15:40 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 20 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Что нужно сделать с бездомной собакой, чтобы в доме водились деньги?
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20 ноября в народном календаре — Федотов день. Верующие вспоминают мученика Феодота Анкирского. На Руси дата была связана с множеством традиций и запретов. Соблюдая правила, дошедшие до них из глубины веков, наши предки надеялись обезопасить себя и близких от злых людей, привлечь удачу и улучшить материальное положение.
Народные приметы на 20 ноября: что нельзя делать
20 ноября — день, который нужно провести активно. Лень и безделье, согласно поверьям, принесут множество неудач. Действовать нужно решительно: если вы планировали начать новое дело, решить проблему, до которой долго не доходили руки, — сейчас самое время за нее взяться. Сомнения будут только вредить.
Трудиться наши предки советовали даже беременным женщинам. В противном случае, ребенок может вырасти лодырем.
В Федотов день ни в коем случае нельзя думать о плохом. Негативные мысли способны притянуть неприятности в вашу жизнь.
Встретившись со знакомыми, не жалуйтесь им на судьбу, не сплетничайте и не осуждайте. Постарайтесь сохранять позитивный настрой, тогда у вас скоро все пойдет на лад.
На Руси считалось, что Федот милосерден к добрым и заботливым людям, которые хорошо относятся к братьям нашим меньшим. Встретилась на пути бездомная собака? Накормите ее, тогда в ваш дом скоро придут деньги. Можно насыпать пшено для птиц, сделанное вами добро вернется в тройном размере.
Тем, кто проводит время за рыбалкой, строго-настрого запрещалось продавать улов, с которым они пришли домой 20 ноября. Это сулило безденежье в будущем. Чтобы улучшить материальное положение, следовало приготовить рыбные блюда и угостить родных, друзей и соседей, позвав их в гости.
Женщинам предписывалось обязательно заниматься рукоделием в этот день. Тем, кто ослушается, предсказывали потерю зрения.
Народные приметы на 20 ноября: что можно делать
Федотов день отлично подходит практически для любого труда. Можно заняться уборкой, приступить к ремонту или отправиться в командировку. Особенно удачным 20 ноября окажется для творческих личностей, прежде всего тех, кто создает что-то красивое и полезное своими руками. Если женщина найдет время для шитья, то весь следующий год она будет удачлива.
Дата отлично подходит для того, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Тем, кто выходит на другую работу или впервые берется за какое-то дело, должно повезти. Главное — не бояться рисковать и не откладывать запланированное на потом.
Беременным в Федотов день предписывали быть кроткими и скромными. Считалось, что такое поведение пойдет на пользу будущему ребенку. Чтобы малыш рос здоровым и счастливым, будущие мамы проводили 20 ноября в молитвах.
Всем остальным в этот день также рекомендовали быть доброжелательными и милосердными, думать о хорошем и помогать окружающим.
Приметы о погоде на 20 ноября
В Федотов день наши предки внимательно наблюдали за изменениями в природе и поведением птиц, чтобы составить прогноз погоды на ближайшее время или следующий сезон. Направление ветра, цвет неба или утренний туман помогали им лучше подготовиться к сюрпризам небесной канцелярии.
Так, заметив тучи с северной стороны, люди считали, что тепла можно не ждать. На улице будет холодно вплоть до марта. Снежный день 20 ноября указывает на большое количество осадков в течение зимы.
Хорошей приметой считалось услышать пение петухов. В этот день пернатые предупреждают об улучшении погоды и скором потеплении. А вот если ворона прячет свой клюв под крылышко — нужно готовиться к стуже.
Именины 20 ноября
20 ноября именины отмечают Афанасий, Григорий, Кирилл, Михаил и Федор. Также поздравить нужно Александра, Богдана и Валерия.