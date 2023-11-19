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19:27 (мск), источник: Piter.tv

Стало известно, какие станции в метро Петербурга самые глубокие

АО «Метрострой Северной столицы» составило схему петербургского метро с обозначением глубины станций. Инфографикой поделились в пресс-службе компании 18 ноября.

Источник: Метрострой Северной Столицы

Ниже остальных возведена «Адмиралтейская». Глубина станции составляет 86 метров. Второе место занимает «Комендантский проспект», открытый для горожан в 2005 году, с 76 метрами. Тройку лидеров замыкает «Пролетарская» (72 метра).

В группу станций с глубиной в 71 метр вошли «Площадь Ленина», «Приморская», «Чернышевская» и «Садовая». «Нулевыми» считаются «Купчино», «Парнас», «Девяткино», «Рыбацкое» и «Шушары». Ближе всех к поверхности «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» (8 метров).

Ранее мы рассказывали о том, что подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции «Кудрово» ищут в Петербурге.

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