Стало известно, какие станции в метро Петербурга самые глубокие

Ниже остальных возведена «Адмиралтейская». Глубина станции составляет 86 метров. Второе место занимает «Комендантский проспект», открытый для горожан в 2005 году, с 76 метрами. Тройку лидеров замыкает «Пролетарская» (72 метра).
В группу станций с глубиной в 71 метр вошли «Площадь Ленина», «Приморская», «Чернышевская» и «Садовая». «Нулевыми» считаются «Купчино», «Парнас», «Девяткино», «Рыбацкое» и «Шушары». Ближе всех к поверхности «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» (8 метров).
Ранее мы рассказывали о том, что подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции «Кудрово» ищут в Петербурге.