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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске устраняют последствия обильного снегопада

В городе за сутки выпала почти месячная норма осадков.

Дорожки в круглосуточном режиме борются с последствиями стихии.

К расчистке дорог, мостов и пешеходных зон от снега привлечены более 240 единиц спецтехники и 130 рабочих. Работы продолжаются.

— Во всех административных округах выполнено прометание проезжей части основных дорог и магистралей, востребованных направлений, очищены въезды в город и остальные объекты улично-дорожной сети, — сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Отметим, в Омске и области из-за снегопада и шквалистого ветра без света остались более десятка населенных пунктов, повалило деревья. Были отменены и задержаны рейсы в Омском аэропорту.

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