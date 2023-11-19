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12:32 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Губернатор Андрей Бочаров пообщался с калачевцами

В день 81-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом торжества прошли в Калачевском районе.

Источник: Администрации Волгоградской области

19 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил венки и цветы к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск, а затем — к стеле «Город воинской славы» в Калаче-на-Дону. После этого начался разговор главы региона с жителями — говорили о модернизации системы водоснабжения, кадровом вопросе в АПК, благоустройстве территорий и в целом о планах развития территории.

Будем также решать вопросы, связанные с Калачевской центральной районной больницей, здесь есть ряд проблемных вопросов. Но первые шаги мы уже сделали, поставили здесь инфекционную больницу. Есть целая стратегия по развитию медицины в регионе, и Калач — одно из основных звеньев с учетом расположенной здесь трассы.

Андрей Бочаров

Дорогу уже привели в порядок, но остался еще один проблемный участок — от Нового Рогачика. В 2024 году завершится проектирование автообхода Нового Рогачика и начнется строительство, в связи с чем муниципалитет получит дополнительное развитие, сообщил Андрей Бочаров.

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