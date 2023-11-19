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11:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Шерегеше в тестовом режиме запустили самый большой в России тюбинг-парк

Его сделали почти полностью из российских материалов.

Накануне в Шерегеше в тестовом режиме запустили самый большой в России тюбинг-парк «Белка». К Новому году он должен заработать в полную силу.

Тюбинг-парк сделали почти полностью из российских материалов — липецкого и кузбасского производства. Единственное зарубежное на нём — китайский траволатор. Изначально предполагалось использовать итальянские материалы. Как заявляют представители курорта, российские оказались даже лучше.

Кататься в парке можно будет в течение всего года благодаря специальному покрытию трасс. Всего в нём восемь горок разного уровня, для взрослых и детей. Для любителей экстрима установлен трамплин и подушка для приземления. Рядом работает сервисный центр: зоны питания, детская комната, прокат горнолыжного оборудования, парковка для машин и верёвочный парк.

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