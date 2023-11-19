11:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Снег и метель надвигаются на Свердловскую область
В ночные часы столбики термометров будут опускаться до −21 градуса.
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Синоптики предупреждают жителей Среднего Урала об ухудшении погодных условий в начале рабочей недели. В понедельник, 20 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах возможна гололедица. Днем температура воздуха составит −5…-10 градусов, ночью −8…-13, при прояснении — до −18 градусов.
21 ноября в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, на юге — до умеренного. Днем снег, местами сильный, метель, сообщает Уралгидрометцентр.
Днем столбики термометров опустятся до −2…-7, на крайнем севере — до −12. Ночью −6…-11, на крайнем севере −16…-21.
В среду, 22 ноября, метеослужбы обещают свердловчанам сильный снег и метель. Днем −1…-6, ночью −3…-8, на севере — до −13. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.