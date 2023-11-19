12:29 (мск), источник: dostup1.ru
До минус 20 похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки
Атмосферное давление продолжит расти.
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До минус 20 похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 20 ноября в регионе минус 10−15, при прояснении — до 20 мороза. Днем в понедельник ожидается минус 5−10 градусов.
В течение суток облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, его скорость 2−7 м/с, кое-где порывы до 11 м/с.
В Челябинске ночью 20 ноября будет минус 12−14, днем — минус 6−8. При переменной облачности преимущественно без осадков. Атмосферное давление продолжит расти — при норме 745 мм ртутного столба достигнет 749 мм. Геомагнитное поле неустойчивое.