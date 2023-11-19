12:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят: В Молдове отмечают День мужчин — сколько парней осталось в стране
А вот и цифры — когда в Молдове женятся, кого рожают.
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Международный день мужчин отмечают в мире 19 ноября.
По этому случаю Нацбюро статистики Молдовы подготовило сводку данных по стране по состоянию на 2022 год.
По официальным данным, в стране проживает 1,2 млн мужчин, женщин при этом — 1,3 млн.
На 100 женщин приходится лишь 90 мужчин.
В год родилось 13 910 мальчиков и 13 042 девочки.
67,1 лет составляет продолжительность жизни мужчин, женщин — 75,7 лет.
38,4 лет средний возраст мужчин, женщин — 42,1.
29 лет — средний возраст женитьбы для мужчин. Для женщин средний брачный возраст — 26 лет.