12:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке на женщину обрушилась рекламная конструкция
Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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В Кемеровской области организовали проверку по инциденту у ТРЦ «Сити-мол» в Новокузнецке.
«По факту травмирования женщины в результате падения вывески с фасада здания торгового центра проводится доследственная проверка», — сообщается в релизе прокуратуры, а также регионального следственного управления СК РФ.
Факт обрушения зафиксирован на видеорегистраторах припаркованных к зданию торгового центра автомобилях. Длинная рекламная конструкция буквально накрывает женщину. К ней на помощь бросаются прохожие. Сообщается, что она госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести.
Тем временем в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» сообщается о двух погибших в Новокузнецке.
«В Новокузнецке на Запсибе тополь упал на автомобиль», — пишут в телеграм-канале. Пока Пока официальные органы не подтверждают информацию.
Мэр города Новокузнецка создал городской штаб по ЧС, принято решение об объявлении режима повышенной готовности. Сергей Кузнецов отметил, что город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года.