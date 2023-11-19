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19:08 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Похолодание и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 20 ноября

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Северо-западный антициклон принесет погоду без осадков на большей части территории Казахстана.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 0 м/с 33% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.kz

Лишь на запад, крайний восток, юго-восток и на горные районы юга окажет влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Там ожидаются дождь и снег.

Погода в мегаполисах

В Астане будет облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Временами туман, гололед. Ночью метель. Ветер северо-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — 2−4, днем — 10−12 градусов мороза.

В Алматы также переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха днем 6−8 градусов тепла, ночью — 2−4.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный с переходом на восточный 8−13, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 градусов тепла.

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