19:08 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Похолодание и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 20 ноября
АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Северо-западный антициклон принесет погоду без осадков на большей части территории Казахстана.
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Лишь на запад, крайний восток, юго-восток и на горные районы юга окажет влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Там ожидаются дождь и снег.
Погода в мегаполисах
В Астане будет облачно, ночью снег, днем небольшой снег. Временами туман, гололед. Ночью метель. Ветер северо-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью — 2−4, днем — 10−12 градусов мороза.
В Алматы также переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха днем 6−8 градусов тепла, ночью — 2−4.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный с переходом на восточный 8−13, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 градусов тепла.