03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru
До 6 градусов тепла ожидается в Приморье 20 ноября
Во Владивостоке без осадков и тепло.
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В понедельник, 20 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю небольшой снег — утром в северной части. На дорогах местами снежный накат и гололедица. Ветер возьмет направление с запада и юго-запада, умеренный, на побережье до сильного. Воздух прогреется до 6 градусов со знаком плюс.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3…+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2…+4°C, в утренние часы −5…-7°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +5…+7°C.