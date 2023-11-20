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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

До 6 градусов тепла ожидается в Приморье 20 ноября

Во Владивостоке без осадков и тепло.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 0 м/с 49% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: PrimaMedia.ru

В понедельник, 20 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю небольшой снег — утром в северной части. На дорогах местами снежный накат и гололедица. Ветер возьмет направление с запада и юго-запада, умеренный, на побережье до сильного. Воздух прогреется до 6 градусов со знаком плюс.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3…+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2…+4°C, в утренние часы −5…-7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +5…+7°C.

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