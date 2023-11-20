03:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 20 ноября
Козырек подъезда рухнул в доме в Хабаровском крае.
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В Советской Гавани произошло ЧП, в результате которого чудом не пострадали люди. В пятиэтажке обрушился подъездный козырек. Проверку начала прокуратура. Все произошло на Пионерской, 8, около трех часов дня. Сейчас территорию очистили.
Жители Хабаровска сняли на видео драку пассажира маршрутного автобуса и его водителя. Как рассказали очевидцы, шофер-мигрант напал на пользователя общественным транспортом. Силовики вскоре задержали драчуна. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Пока причина драки не известна.
Жесткая авария произошла накануне в Хабаровске. Столкнулись маршрутный автобус и троллейбус. В итоге пострадали семь человек, среди которых есть ребенок. Их всех доставили в больницу. Погибших, к счастью, не оказалось. Прокуратура Хабаровского края начала проверку.