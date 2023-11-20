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06:22 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 20 ноября ожидается до −6 градусов днем

На новой неделе в городе заметно похолодает.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 65% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 20 ноября ожидается облачность с прояснениями, днем будет небольшой снег, ночью без осадков, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду. Порывы достигнут 23 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске 20 ноября снова станет минусовой. Так, днем она достигнет до −6 градусов, а также −10 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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