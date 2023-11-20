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15:16 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.kz

Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

К катастрофе может привести избыток одного витамина.

Отказ от продуктов, в которых много соли и сахара, а также содержащих трансжиры, позволит продлить жизнь и улучшить самочувствие. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».

Кроме того, диетолог посоветовала пожилым людям избегать употребления пищи, богатой витамином К.

Он может увеличить свертываемость крови.

«А активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — сказала врач.

Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке.

Помимо этого, Соломатина назвала преградой к долголетию обработанные мясные продукты. В них содержится нитрит натрия, его связывают с риском возникновения рака.

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