15:16 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.kz
Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»
К катастрофе может привести избыток одного витамина.
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Отказ от продуктов, в которых много соли и сахара, а также содержащих трансжиры, позволит продлить жизнь и улучшить самочувствие. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве».
Кроме того, диетолог посоветовала пожилым людям избегать употребления пищи, богатой витамином К.
Он может увеличить свертываемость крови.
«А активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — сказала врач.
Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке.
Помимо этого, Соломатина назвала преградой к долголетию обработанные мясные продукты. В них содержится нитрит натрия, его связывают с риском возникновения рака.