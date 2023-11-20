06:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Летевший из Иркутска самолет не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра
Воздушное судно ушло на запасной аэродром в Новосибирск.
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Самолет, летевший из Иркутска в Красноярск, ушел на запасной аэродром в Новосибирск накануне, 19 ноября. Причиной этого стал ураганный ветер. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал красноярского аэропорта (18+).
Также по метеоусловиям в Красноярске не смогли приземлиться еще два самолета. Воздушное судно из Новосибирска вернулось в аэропорт вылета. Самолет, летевший из Южно-Сахалинска, ушёл на запасной в Абакан.
Напомним, что мощный ураган обрушился на Сибирь 19 ноября. Повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. Есть как пострадавшие, так и погибшие.
Сегодня, 20 ноября, местами по Иркутской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, местами до 23−28 м/с, на Байкале до 32−37 м/с. Пожарно-спасательные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. В ряде населенных пунктов Приангарья отключена электроэнергия, в том числе в превентивных целях.