В Омской области возникнут сложности с просмотром телевизора

Так, сложности с просмотром телевизора могут возникнуть в семи населенных пунктах Омской области.
В понедельник, 20 ноября:
— Новоцарицыно Москаленского района — с 9 до 17 часов.
— Новоцарицыно Москаленского района — с 9 до 17 часов;
— Рязаны Муромцевского района — с 11 до 17 часов.
— Кондратьево Муромцевского района — с 10 до 16 часов;
— поселок Москаленский Марьяновского района — с 9 до 17 часов.
— поселок Москаленский Марьяновского района — с 9 до 17 часов;
— Муромцево Муромцевского района — с 10 до 16 часов.
— Веселая Поляна Любинского района — с 9 до 17 часов;
— Поречье Муромцевского района — с 10 до 16 часов.
Как уточняется на сайте цифрового эфирного телевидения, в указанное время планируется проведение профилактических или других плановых работ на станции, требующих отключения передающего оборудования.