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07:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области возникнут сложности с просмотром телевизора

Официальный сайт цифрового эфирного телевидения предупредил жителей Омской области об возможных кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые могут возникнуть в ближайшую неделю, с 20 по 26 ноября 2023 года.

Так, сложности с просмотром телевизора могут возникнуть в семи населенных пунктах Омской области.

В понедельник, 20 ноября:

— Новоцарицыно Москаленского района — с 9 до 17 часов.

Во вторник, 21 ноября:

— Новоцарицыно Москаленского района — с 9 до 17 часов;

— Рязаны Муромцевского района — с 11 до 17 часов.

В среду, 22 ноября:

— Кондратьево Муромцевского района — с 10 до 16 часов;

— поселок Москаленский Марьяновского района — с 9 до 17 часов.

В четверг, 23 ноября:

— поселок Москаленский Марьяновского района — с 9 до 17 часов;

— Муромцево Муромцевского района — с 10 до 16 часов.

В пятницу, 24 ноября:

— Веселая Поляна Любинского района — с 9 до 17 часов;

— Поречье Муромцевского района — с 10 до 16 часов.

Как уточняется на сайте цифрового эфирного телевидения, в указанное время планируется проведение профилактических или других плановых работ на станции, требующих отключения передающего оборудования.

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