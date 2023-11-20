08:36 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Магнитная буря 20 ноября 2023: мощная геомагнитная атака обрушилась на Землю раньше, чем ожидали
Штормовой вихрь геоударов добрался до Земли 20 ноября и будет бушевать до 28 ноября.
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Мощнейшие геоудары ожидались в период с 22 по 28 ноября 2023 года, однако период затишья закончился раньше, чем ожидали специалисты. В воскресенье на солнце произошло сразу несколько вспышек и потоки плазмы вырвались наружу.
В понедельник, 20 ноября, раньше заявленного срока на Земле разыгралась новая магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Пик геошторма придется на период с полуночи и до 3:00 ночи по московскому времени. Сила колебаний это время будет равна 4-м баллам, что характерно для слабой магнитной бури.
С 3:00 ночи и до 12:00 дня, а также с 18 и до 21 часа вечера по московскому времени сила геоударов будет равна 3-м баллам, а в остальное время суток снизится до 2 баллов.
Метеочувствительным людям в дни магнитных бурь и накануне них советуют отказаться от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то лучше воздержаться от этого хотя бы на период сильных геомагнитных ударов мощностью 5 и более баллов.
Также в это время лучше исключить из рациона соленую, копченую, жареную, жирную и острую пищу — она сгущает кровь и может вызвать повышение давления, образование тромбов.
Проводите больше времени на свежем воздухе, даже в такую осеннюю погоду. Недостаток кислорода пагубно сказывается на самочувствии — пропадает бодрость и работоспособность. Поэтому чаще посещайте парки, ходите пешком и проветривайте помещение, и вам будет легче переживать геомагнитные бури.