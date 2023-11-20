06:28 (мск), источник: Наш Красноярский край
На Столбах в Красноярске заблудились два человека
Их нашли спасатели.
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Накануне, 19 ноября, на территории нацпарка «Красноярские Столбы» заблудились мужчина и женщина. Это произошло в районе скалы «Перья». Об этом сообщили в Службе спасения Красноярского края. На поиски жителей краевого центра выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Поиски длились более часа. Горожан нашли и доставили до улицы Свердловская.