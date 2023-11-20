06:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В возрасте 79 лет умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Он был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы.
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Сергей Цивилев сообщил, что умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он был главой региона с 1997 по 2018 годы.
«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжёлое время, когда шахтёры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — пишет Сергей Цивилев.
1 апреля 2018 года, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Аман Гумирович завершил карьеру. 17 сентября того же года он года был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
В мае 2017 года Тулеев перенёс операцию на позвоночнике в клинике в Германии. У Тулеева три внука, две внучки и один правнук.