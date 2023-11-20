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07:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровском крае перенесли сроки автомобильного крестного хода

В Хабаровском крае скорректированы даты автомобильного крестного хода.

Источник: МК.RU Хабаровск

Ранее его планировали организовать в период 18—19 ноября, но из-за погодных условий перенесли на 25—26 ноября. Религиозное мероприятие посвятят новомученикам хабаровской земли — священникам Леониду Серебренникову и Филиппу Распопову.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, участники крестного хода преодолеют путь с иконой Богородицы «Смоленская» и с мощами святых: частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, святителя Иосафа Белгородского. Присоединятся верующие Хабаровской и Ванинской епархий. Они преодолеют маршрут Хабаровск — Сосновка — Корфовский — Переяславка — Хор — Вяземский — Лермонтовка — Бикин — Хабаровск.

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