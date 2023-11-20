07:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровском крае перенесли сроки автомобильного крестного хода
В Хабаровском крае скорректированы даты автомобильного крестного хода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее его планировали организовать в период
Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, участники крестного хода преодолеют путь с иконой Богородицы «Смоленская» и с мощами святых: частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, святителя Иосафа Белгородского. Присоединятся верующие Хабаровской и Ванинской епархий. Они преодолеют маршрут Хабаровск — Сосновка — Корфовский — Переяславка — Хор — Вяземский — Лермонтовка — Бикин — Хабаровск.