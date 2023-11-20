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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

21 и 23 ноября в домах Уфы отключат воду

«Уфаводоканал» напомнил об отключениях воды на этой неделе.

В Уфе ожидается отключение воды. Об этом напомнили в пресс-службе «Уфаводоканала». На предприятии уточнили, что коммунальные неудобства коснутся жителей Советского района города.

Так, завтра, 21 ноября, под отключение попадут дома на ул. Степана Злобина, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/2, 22/1 В, 24, 26, 28, 28/1, 28/2 и ул. Обская, 16/1. Воды здесь не будет с 10:30 до 18:30.

В это же время, но 23 ноября, запланировано отключение воды на ул. Кирова, 99/1, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 103, 107/3; ул. Революционная 96/2, 96/3, 96/4.

«Уфаводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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