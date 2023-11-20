07:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Сергей Кузнецов рассказал, что пострадало после вчерашнего урагана
Глава города провёл штаб по ЧС и восстановлению города после стихии.
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что пострадало после вчерашнего урагана. Скорость ветра достигала 37 м/с, в городе двое погибших и минимум пять пострадавших.
Однако мэр не подтверждает информацию о якобы умершей женщине после падения на неё рекламной вывески: «По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у Сити-Молла, сегодня будет операция. Ещё у пяти пострадавших стабильное состояние».
Мэр сообщает, что подача по высовольтным линиям полностью восстановлена. Без света остаются часть Орджоникидзевского района и Дальнее Куйбышево. Тепловыми пушками власти должны были обеспечить семьи нуждающихся. Частично без воды остаётся Заводской и Новоильинский районы, в ближайшие два часа воду должны подать.
Детские сады при наличии воды и электричества должны приступить к работе, школы переведены на дистанционное обучение. Критические повреждения есть в школах 83, 69, 17, 53, детском саду 186. Мэр призывает новокузнечан выйти на субботники и помочь с уборкой улиц и тротуаров.