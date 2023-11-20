08:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Тишина, темнота и мистика: Во Владивостоке создали необычную экскурсию «Голос форта»
Вечерняя экскурсия по форту № 7 Владивостокской крепости позволяет по-новому взглянуть на фортификационный объект.
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«Голос форта» (12+) — так называется новый формат вечерних экскурсий по форту № 7 (ул. Лесная, 45) музея-заповедника «Владивостокская крепость».
Создатель экскурсии Герман Авеличев рассказывает, что эта экскурсия не совсем обычная: гостям предстоит услышать о трагической судьбе проектировщика форта — военного инженера, подполковника Вячеслава Торопова, о «мистической стороне» подобных фортификационных объектов, странных совпадениях в жизни строителей крепости и, конечно, о том, почему этот форт не похож ни на один другой.
Герман Авеличев, ведущий методист Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость»: «Это пробный формат. Мы называли его “Голос форта”. Появился он случайно. Как-то раз я оказался на форте в вечернее время и отовсюду стали доносились какие-то звуки. Причем я человек, который во всё сверхъестественное не верит и относится к этому скептически. Но вот эти звуки они преобладали. И как-то возникла необходимость с ними взаимодействовать, что ли, принять их, по крайней мере.
И вот в рамках «Ночи искусств» мы решили попробовать такой формат, когда уже в вечернее время люди сюда приходят, мы зажигаем камин, свечи и в большей степени погружаемся не в исторический контекст, которого очень много, а в контекст метафизический.
Когда мы рассказываем какие-то мистические истории, которые произошли в нашей жизни, рассказываем мистические истории, которые произошли с создателем форта Вячеславом Сергеевичем Тороповым, потому что его судьба очень трагическая и мистика там тоже имеет место быть.
И когда все эти истории складываются в единое целое, вот возникает еще одна грань понимания такого явления, как Владивостокская крепость. Потому что это сооружение действительно уникальное, и об этом нужно говорить как бы со всех его сторон, скажем так. Насколько этот формат будет востребован? Ну вот мы еще пробуем, что-то придумываем, впоследствии будем еще что-то добавлять однозначно.
То есть хочется больше каких-то перформативных вещей для того, чтобы человек, пришедший сюда, мог послушать себя, послушать форт, как-то сконцентрироваться на каких-то своих ощущениях".
В свое время, форт № 7 должен был обеспечивать стык сухопутной оборонительной линии и побережья Амурского залива. Именно поэтому он обращён фронтом не на северо-восток, как все остальные форты Северного отдела обороны, а на северо-запад, в сторону берега. Рассчитан на роту пехоты (235 чел.), 68 артиллеристов, 20 пулемётчиков, 53 сапёров и минёров.
Организаторы экскурсии предупреждают, что большая часть экскурсии проходит в подземных помещениях, где сохраняется температура выше нуля. Однако, следует одеться тепло, взять перчатки и шапки, а также надеть удобную обувь.