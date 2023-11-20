08:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае ЗАГС начал запись на последнюю красивую дату года «23.12.23»
В этом году 23 декабря выпадает на субботу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Пермском крае отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) начали прием документов от желающих заключить брак в последнюю красивую дату 2023 года — 23 декабря.
Дата «23.12.23» в этом году приходится на субботний день. Для молодоженов это не должно стать помехой — все отделы ЗАГС Прикамья будут готовы проводить акты бракосочетания.
Подать совместное заявление о заключении брака на дату «23.12.23» можно через портал «Госуслуги», либо лично обратившись в орган ЗАГС. Как рассказали «Комсомолке» в комитете ЗАГС Пермского края, в этот день уже решили скрепить свой союз узами брака 26 пар региона.
В предыдущую красивую дату «23.10.23» в Прикамье зарегистрировали брак 94 пары молодоженов. Этот день пришелся на понедельник. Считается, свадьба в понедельник — к богатству.
Существуют суеверия, что свадьба в субботу очень опасна для будущей семьи. Проводить ее не стоит молодоженам, свято верящим в различные приметы. Наш совет — если вы уверены в своих чувствах, то не надо поддаваться нападкам суеверных родственников и друзей. Верьте в свою любовь и семейное счастье!
В Пермском крае за девять месяцев 2023 года число разводов стало почти на треть меньше заключенных браков — 8 957 против 12 740.