10:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хабаровском музыкальном театре назначили нового режиссера
Им станет Дмитрий Отяковский.
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В Хабаровском краевом академическом музыкальном театре — кадровые перестановки. Режиссером культурного учреждения станет Дмитрий Отяковский. Он является лауреатом многих международных и российских конкурсов.
В театре рассказали, что новый режиссер окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова и Российский институт театрального искусства ГИТИС. Он уже работал с коллективом театра — именно ему принадлежит постановка мюзикла-блокбастера.
— Огромное спасибо за доверие министру культуры Хабаровского края Юрию Ермошкину, директору театра Татьяне Абазовской и, конечно же, художественному руководителю — Никите Туранову, который стал инициатором моего назначения. Верю в то, что нас ждет много интересной работы с потрясающе талантливыми и творчески отзывчивыми артистами любимого театра, — сказал Дмитрий Отяковский.
Служители театра пожелали ему успехов и плодотворного сотрудничества.